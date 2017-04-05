В результате теракта в иракском Тикрите погибли более 30 человек

По меньшей мере 31 человек был убит и 40 получили ранения в результате атаки боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), совершенной в иракском городе Тикрит. Об этом сообщает Reuters.

По данным полковника полиции Халида Махмуда, среди жертв нападения 14 его коллег. Офицер рассказал, что группа террористов состояла из 10 человек. Они были переодеты в форму стражей порядка и передвигались на полицейских машинах. Это позволило им беспрепятственно проникнуть в город и совершить нападение на один из блокпостов, а также на дом главы антитеррористического центра. Он был убит вместе со своей семьей.

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В ходе завязавшегося боя трое нападавших были убиты, двое подорвали себя после того, как у них закончились боеприпасы. Пятерым участникам налета удалось скрыться в городе. Полиция и спецслужбы ведут их поиски.

30 марта сообщалось, что в результате взрыва заминированного грузовика в Багдаде погибли 17 человек. За десять дней до этого жертвами теракта в иракской столице стали 23 человека.

Тикрит — город на севере Ирака, в 140 к илометрах от Багдада, родина бывшего иракского диктатора Саддама Хусейна. В июне 2014 года был захвачен боевиками ИГ. Правительство Ирака восстановило контроль над городом 31 марта 2015 года.