При подрыве грузовика в Багдаде погибли 17 человек

В Багдаде в результате теракта погибли по меньшей мере 17 человек, передает Reuters.

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Инцидент произошел на юге иракской столицы вечером в среду, 29 марта. Как сообщили в полиции, смертник на грузовике привел в действие взрывное устройство.

По последним данным, погибли на месте 17 человек, еще около 60 получили ранения.

Ответственность за теракт пока никто не взял.

20 марта в Багдаде взорвался заминированный автомобиль, погибли 23 человека, пострадали по меньшей мере 45. Теракт был совершен на оживленной торговой улице в одном из южных кварталов иракской столицы, населенном в основном шиитами.