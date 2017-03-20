При взрыве в шиитском квартале Багдада погибли 23 человека

В Багдаде взорвался заминированный автомобиль, погибли 23 человека, пострадали по меньшей мере 45. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в полицейских и медицинских кругах.

Как уточняет агентство, теракт был совершен на оживленной торговой улице в одном из южных кварталов иракской столицы, населенном в основном шиитами.

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16 февраля результате террористического акта в Багдаде погибли 48 человек, 5о получили ранения. По данным полиции, взорвалась заминированная машина, припаркованная на юге иракской столицы на оживленной улице, где торгуют подержанными автомобилями.

В начале января в иракской столице был совершен двойной теракт. Первое нападение было совершено в шиитском районе Джамила. Террорист-смертник на автомобиле подорвался возле овощного рынка, жертвами атаки стали 13 человек. Вторая атака была совершена несколькими часами позже в другом шиитском районе — Баладият. Смертник привел в действие взрывное устройство на многолюдном рынке. В общей сложности погибли более 20 человек. Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».