Унесший 35 жизней взрыв в Багдаде попал на видео

На YouTube появилось видео, на котором, как предполагается, запечатлен взрыв, произошедший 2 января в столице Ирака. Сообщалось, что в результате теракта погибли по меньшей мере 35 человек. Счет пострадавших идет на десятки.

Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство», передает Reuters.

Взрыв прогремел на площади в районе Мадинат-эс-Садр. Подрыв заминированного автомобиля совершил террорист-смертник.

Теракт совпал с началом визита в Ирак президента Франции Франсуа Олланда, который должен встретиться в Багдаде с иракским руководством.