В результате двух взрывов в Багдаде погиб 21 человек

Жертвами двух взрывов иракском Багдаде стал 21 человек, более 40 получили ранения. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на полицейских и врачей.

Взрывные устройства сработали в коммерческом районе Синак (Sinak) в утренний час пик. По словам представителя министерства иностранных дел Ирака, одно из них привел в действие террорист-смертник. Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся.

В октябре в Багдаде была совершена серия террористических атак, в результате которых погибли свыше 50 человек, в их числе полицейские и представители проправительственной вооруженной группировки. Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство» (ИГ).

До этого, в конце сентября, в иракской столице были совершены еще три теракта, унесшие жизни не менее 17 человек.