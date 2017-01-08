Число жертв двойного теракта в Багдаде превысило 20 человек

Не менее 20 человек погибли в результате двух взрывов, прогремевших на востоке Багдада в воскресенье, 8 января. Об этом сообщает телерадиокомпания RTE.

Первое нападение было совершено в шиитском районе Джамила. Террорист-смертник на автомобиле подорвался возле овощного рынка, жертвами атаки стали 13 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Вторая атака была совершена несколькими часами позже в другом шиитском районе — Баладият. Смертник привел в действие взрывное устройство на переполненном рынке. Погибли семь человек. В то же время РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News Arabia сообщает о 10 погибших. Ответственность за случившееся ни одна из террористических организаций на себя пока не взяла.

2 января в столице Ирака был совершен теракт, унесший жизни по меньшей мере 35 человек. Взрыв прогремел на площади в районе Мадинат-эс-Садр. Подрыв заминированного автомобиля совершил террорист-смертник.