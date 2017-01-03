Смертники атаковали два полицейских участка в Самарре

В иракском городе Самарра совершены нападения на два полицейских участка. По последним данным, в результате атаки террористов-смертников погибли семь сотрудников правоохранительных органов, передает Reuters.

Источники агентства в силовых структурах утверждают, что возле участков продолжаются столкновения с боевиками.

2 января другой теракт был совершен в столице Ирака. Смертник подорвал заминированный автомобиль на оживленной площади в пригороде Багдада. В результате взрыва погибли почти 40 человек. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».