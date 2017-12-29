ИГ перешло в контрнаступление

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) начали контрнаступление в Ираке. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

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По данным источников в курдском ополчении, исламисты захватили ряд населенных пунктов в районе городов Киркук и Хавиджа, а также продолжают атаковать позиции пешмерга (отряды курдской самообороны) южнее Киркука и Туз Хурмату. Также сообщается об атаке ИГ на юге от города Самарра. На данный момент известно о 70 погибших и раненых бойцах ополчения.

22 декабря было опубликовано видео, на котором запечатлены последствия атаки боевиков ИГ на позиции проправительственных сил в окрестностях сирийского города Абу-Камаль. На кадрах видна горящая военная техника, а также многочисленные обломки, в том числе, применявшихся в бою орудий. В результате атаки террористов погибли десятки человек. Когда именно произошло нападение, не уточнялось.

13 декабря сообщалось, что боевики ИГ атаковали район ат-Тадамон на юге сирийской столицы Дамаска. По словам представителей ИГ, они захватили несколько ключевых позиций в районе. В ходе столкновений были убиты и ранены несколько сирийских военных.

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