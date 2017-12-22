Сирийская армия атаковала боевиков в Дамаске

Боевики группировки «Тахрир аш-Шам», созданной на базе «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в России), были атакованы силами сирийской правительственной армии в районе города Бейт-Джинн к юго-западу от Дамаска. Об этом сообщает AMN.

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В бою, который продолжался около двух суток, были уничтожены несколько боевиков, а также два автомобиля с тяжелыми пулеметами.

В результате наступления регулярным войскам удалось захватить господствующие высоты и создать тактическое преимущество. Решающий штурм Бейт-Джинна может начаться в ближайшее время.

13 декабря сообщалось, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) атаковали район ат-Тадамон на юге Дамаска. По словам представителей ИГ, они захватили несколько ключевых позиций в районе. В ходе столкновений были убиты и ранены несколько сирийских военных.

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