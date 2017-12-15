В боях в Сирии заметили самую старую модификацию Т-72

В танковых частях сирийской армии замечены Т-72 «Урал». Это базовый образец данной боевой машины, считающийся самым старым из всех модификаций Т-72, пишет «Вестник Мордовии».

«Уралы» участвуют в боях южнее города Алеппо, уточняет издание. Большая часть этой бронетехники, поставленной Дамаску из СССР в начале 1980-х годов, была утрачена за годы гражданской войны и противостояния террористам, но оставшиеся машины все еще находятся в эксплуатации.

От современных модификаций «Уралы» отличаются более слабым бронированием и отсутствием лазерного дальномера. Для усиления защиты экипажи кустарно улучшают броню, навешивая на нее, например, мешки с песком.

Официальный Дамаск располагает обширным парком бронетехники, поставленной из СССР и России. Так, есть свидетельства того, что сирийцы используют и Т-72Б3, производство которого началось в 2011 году, и Т-90А.

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