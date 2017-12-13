Уничтожение Т-72 из TOW попало на видео

جيش إدلب الحر / YouTube

Бойцы «Свободной армии Идлиба» уничтожили танк Т-72 правительственной армии Сирии с помощью американского противотанкового ракетного комплекса BGM-71 TOW. Атаку на бронетехнику боевики сняли на видео и опубликовали на YouTube.

В заголовке ролика уточняется, что это произошло в восточной части провинции Хама.

Сирийские боевики регулярно применяют американские ракеты против техники правительственных сил. Так, 5 декабря в сети появилось видео, на котором запечатлено уничтожение БМП-1, подвозившей боеприпасы для артиллерии.

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