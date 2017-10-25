Боевики ИГ захватили поставленный из России танк Т-90А

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) захватили танк Т-90А, который ранее был поставлен сирийским военным из России. Об этом в среду, 25 октября, сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

По данным канала, танк стал трофеем боевиков в ходе боев к востоку от города Меядин. При этом сами террористы ошибочно приняли захваченную машину за Т-72.

В сентябре подразделения сирийской армии уничтожили на севере провинции Хама танк Т-90, который был захвачен у сирийских военных силами вооруженной оппозиции в провинции Алеппо в июне прошлого года. Позже танк был передан боевикам организации «Тахрир аш-Шам», созданной на базе террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России).

Материалы по теме В гости к вам пришел джихад Куда отправятся боевики ИГ после разгрома в Сирии и Ираке

Меядин, расположенный в 40 километрах к юго-востоку от административного центра провинции Дейр-эз-Зор, был освобожден сирийской армией от боевиков 14 октября. Террористы удерживали город с июля 2013 года, он использовался боевиками в качестве логистического центра с хорошо организованной системой складов и мастерских.