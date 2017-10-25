Восстановлен боевой путь попавшего к террористам ИГ танка Т-90А

Танк Т-90А, захваченный боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) близ Меядина, использовался сирийскими военными в боях за этот город и несколько дней воевал против джихадистов. Об этом пишет Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

Авторы канала отметили, что 23 октября агентством ANNA-News был опубликован тизер, посвященный боям за Меядин. На видео в нескольких эпизодах появился Т-90А, который обстреливает позиции противника. На следующий день танк был замечен на фотоотчете пропагандистов ИГ, представивших трофеи, захваченные у сирийской армии в ходе столкновений к востоку от Меядина.

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Сами террористы ошибочно приняли захваченную машину за Т-72.

В сентябре сирийские танкисты уничтожили на севере провинции Хама Т-90, который был захвачен у армии силами вооруженной оппозиции в провинции Алеппо в июне прошлого года. Позже боевую машину передали боевикам организации «Тахрир аш-Шам», созданной на базе террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России).

Танки Т-90 Дамаску в качестве военной поддержки поставила Россия.