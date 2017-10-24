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Сирийская армия сообщила о захвате склада ИГ с новейшим оружием НАТО

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Сирийские военные при поддержке российских ВКС захватили крупнейший склад вооружения и бронетехники боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом во вторник, 24 октября, передает агентство ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

Арсенал был обнаружен в городе Меядине на востоке Сирии. «Здесь очень много оружия и различных средств связи иностранного производства», — приводит агентство слова бригадного генерала Сирийской арабской армии Хасана Сухейла, руководившего операцией по освобождению города.

По его словам, сирийским военным потребуется не менее шести дней на то, чтобы вывезти эти трофеи, оставленные террористами ИГ после бегства.

Отмечается, что большая часть арсенала боевиков состоит из новейшего оружия, принятого на вооружение странами НАТО, — в частности, речь идет об образцах оружия производства США, Бельгии и Великобритании.

Боевики ИГ захватили Меядин в июле 2013 года. Город, расположенный в 40 километрах к юго-востоку от административного центра провинции Дейр-эз-Зор, был логистическим центром террористов ИГ с хорошо организованной системой складов и мастерских.

14 октября стало известно, что сирийская армия выбила боевиков ИГ из Меядина.

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