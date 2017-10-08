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Сирийская армия окружила боевиков ИГ в районе Меядина

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Части сирийской правительственной армии окружили группировку боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в районе города Меядин. Об этом сообщает Reuters.

Боевики отступили в город после поражения в Дейр-эз-Зоре

6 октября сирийские войска вышли на окраины Меядина — одного из крупнейших оплотов боевиков ИГ, расположенного в 45 километрах к юго-западу от Дейр-эз-Зора. Под контроль был взят рынок на западе города, цитадель ар-Рахба и район Савами аль-Галяль.

Неназванный высокопоставленный офицер сирийской армии сообщил, что во время операции были созданы гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из города. При этом экстремисты продолжают удерживать часть населения, чтобы использовать их в качестве живого щита.

Боевики ИГ захватили Меядин в июле 2013 года.

Как сообщает агентство, экстремисты в городе получают оружие, боеприпасы из Ирака через пограничный город Абукемаль. Оттуда они атакуют сирийскую армию ближе к Дейр-эз-Зору и правительственные войска на трассе Пальмира — Дейр-эз-Зор.

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