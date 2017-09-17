Сирийская армия освободила от боевиков ИГ часть Дейр-эз-Зора

Сирийская армия и союзные ей силы освободили от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) два района на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в штабе операций города.

«Армия вышла к Евфрату, освободив районы Мариия и Хувейджат Мариия. С восточной стороны боевики отброшены от авиабазы более чем на пять километров», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что боевики бежали в сторону Маядина, часть террористов пересекла Евфрат и укрылась в северной части Дейр-эз-Зора.

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14 сентября стало известно, что Россия планирует в ближайшие дни завершить борьбу с группировками, поддерживающими боевиков из ИГ в Сирии.

Двумя днями ранее российские военные доложили о зачистке 85 процентов территории Сирии от боевиков.

За неделю до этого стало известно, что сирийские войска прорвали блокаду Дейр-эз-Зора. На протяжении трех лет город находился в полном окружении террористов. Несмотря на регулярные атаки боевиков с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор держал оборону, периодически контратакуя террористов. Снабжение защитников города и гражданского населения осуществлялось через воздушный коридор.

В Сирии с 2011 года продолжается противостояние президента Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе «Исламское государство».

