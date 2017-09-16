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Группа боевиков ИГ сдалась сирийской армии в Дейр-эз-Зоре

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Бойцы сирийской армии на позициях в районе Дейр-эз-Зора
Бойцы сирийской армии на позициях в районе Дейр-эз-Зора

Группа боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) сдалась сирийской армии в Дейр-эз-Зоре. Об этом в субботу, 16 сентября, РИА Новости сообщил осведомленный источник в городе.

«Несколько боевиков ИГ сдались правительственным войскам. Пока речь идет о небольшом количестве», — рассказал собеседник агентства.

При каких обстоятельствах это произошло, не уточняется. По мнению источника, случившееся говорит о том, что в Дейр-эз-Зоре террористы ослаблены и не способны долго сопротивляться.

Накануне сирийские войска зашли в населенный пункт Аль-Мурия, а также освободить горные массивы Сарда и Каррум. Боевики были отброшены от Дейр-эз-Зора на пять-семь километров на восток, за Евфрат.

В Сирии с 2011 года продолжается противостояние президента Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе «Исламское государство».

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