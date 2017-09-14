Пуски «Калибров» с подлодок по позициям ИГ в Сирии показали на видео

Министерство обороны России распространило видео запусков крылатых ракет «Калибр» с подводных лодок в Средиземном море. Ролик опубликован на страницах ведомства в Twitter и Facebook в четверг, 14 сентября.

Ранее российские подлодки «Великий Новгород» и «Колпино» нанесли из подводного положения удар по пунктам управления, узлам связи, складам с вооружением боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Всего было выпущено семь крылатых ракет морского базирования, они поразили все запланированные цели в районах, расположенных к юго-востоку от города Дейр-эз-Зор.