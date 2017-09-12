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Российские военные доложили о зачистке 85 процентов территории Сирии от боевиков

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Для полного освобождения Сирии от боевиков осталось зачистить около 15 процентов территории страны, что составляет порядка 27 тысяч квадратных километров. Об этом во вторник, 12 сентября, заявил начальник штаба группировки войск ВС России в Сирии генерал-лейтенант Александр Лапин, передает РИА Новости.

«На сегодняшний день от боевиков незаконных вооруженных формирований освобождено 85 процентов территории Сирии», — сказал Лапин.

Он также отметил, что при этом операция по уничтожению террористов из экстремистских группировок «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра» (обе запрещены в России) будет продолжена на территории Сирии «до их полного и гарантированного уничтожения».

5 сентября стало известно, что сирийские войска прорвали блокаду Дейр-эз-Зора. На протяжении трех лет город находился в полном окружении террористов. Несмотря на регулярные атаки боевиков с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор держал оборону, периодически контратакуя террористов. Снабжение защитников города и гражданского населения осуществлялось через воздушный коридор.

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