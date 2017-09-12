Эрдоган заявил об отсутствии у Турции и России разногласий по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что у Анкары и Москвы нет разногласий относительно ситуации в Сирии. Об этом он заявил в интервью газете Hürriyet.

«В Идлибе сейчас идут именно те процессы, о которых мы договаривались с Россией. Разногласий по этому поводу у нас нет. Равно как и не было разногласий во время встречи с Ираном», — сказал турецкий лидер.

По его мнению, на встрече по урегулированию ситуации в Сирии, которая пройдет в Астане 14-15 сентября, можно рассчитывать на продолжение конструктивного диалога.

Турция вместе с Россией и Ираном является страной-гарантом меморандума о создании зон безопасности в Сирии. Он был подписан в Астане 4 мая. В результате в стране создано несколько зон безопасности — в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хамы; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. В этих регионах запрещено применение оружия.

Противостояние президента Сирии Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения, длится с 2011 года. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами с 2014 года проводит в Сирии операцию против ИГ. ВКС России наносят удары по боевикам в этой стране с осени 2015-го.