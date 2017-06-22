В Турции заявили о возможной отправке российских военных в Идлиб

В зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб могут разместить российских и турецких военных. Об этом заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын, передает РИА Новости.

«Разрабатывается механизм, в рамках которого, возможно, в провинции Идлиб будут наши военные и российские, в окрестностях Дамаска — российские и иранские, на юге в Дераа — иорданские и американские», — сказал он и добавил, что карты зон деэскалации с указанием линий разграничения еще разрабатываются.

По словам Калына, на прошлой неделе в Турции побывал спецпредставитель президента России Александр Лаврентьев, который обсудил вопросы по зонам деэскалации с турецкими коллегами.

Также, пояснил Калын, российская сторона предложила направить в зоны деэскалации военных из Киргизии и Казахстана. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил, что Москва ведет переговоры с этими странами.