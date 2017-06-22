Силовые структуры
 

В Госдуме заявили о возможной отправке в Сирию войск из Казахстана и Киргизии

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Владимир Шаманов
Владимир Шаманов

Ведутся переговоры об отправке в Сирию войсковых подразделений из Казахстана и Киргизии. Об этом, как передает РИА Новости, заявил глава комитета по обороне Государственной думы Владимир Шаманов.

«Идут сейчас переговоры, чтобы представители военной полиции России принимали участие в решении задач по обеспечению порядка в Сирии, также прорабатываются вопросы, предложения нашим коллегам из Казахстана и Киргизии. Идет проработка вопроса. Есть намерения и начало переговорного процесса, решение пока не принято», — заявил Шаманов.

Ранее 22 июня представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Россия предложила направить в определенные Астанинским меморандумом зоны деэскалации в Сирии военных из Киргизии и Казахстана. Предложение прозвучало во время переговоров посланников Турции со специальным представителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым.

Меморандум о создании зон деэскалации подписан в Астане 4 мая странами-гарантами перемирия в Сирии (Россия, Турция, Иран). Создаются четыре зоны — в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хамы; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра.

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