Сирия выступила против наблюдателей ООН в зонах деэскалации

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем высказался против отправки наблюдателей ООН в зоны деэскалации, которые были определены в ходе переговоров в Астане в начале мая. Об этом в понедельник, 8 мая, он сообщил журналистам в Дамаске, передает «Интерфакс».

«Мы не согласны с ролью наблюдателей ООН или иностранных сил, которые будут следить за соблюдением соглашения», — подчеркнул он.

Ранее 8 мая Россия внесла в Совбез ООН проект резолюции о поддержке зон деэскалации в Сирии. За три дня до этого генсек ООН Антониу Гутерреш одобрил принятые в Астане соглашения.

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4 мая спецпредставитель президента России Александр Лаврентьев отметил, что российские наблюдатели могут поехать в сирийские зоны безопасности, кроме того, возможно участие и других стран.

Меморандум о создании зон безопасности в Сирии был подписан в Астане 4 мая странами-гарантами Россией, Турцией и Ираном. Предполагается создание четырех зон в следующих регионах: в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хамы; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. Там будет запрещено применение оружия, кроме того, туда доставят гуманитарную помощь.