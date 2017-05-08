Россия внесла в СБ ООН проект резолюции о поддержке зон деэскалации в Сирии

Россия предложила Совбезу ООН принять резолюцию в поддержку создания зон деэскалации в Сирии, договоренности о которых были достигнуты в Астане. Об этом РИА Новости сообщил источник в российском постпредстве при всемирной организации.

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По словам собеседника агентства, проект документа был внесен в СБ ООН.

Проект резолюции приветствует подписанный 4 мая в Астане меморандум, призывает все стороны соблюдать режим прекращения огня, установленный в стране в конце декабря 2016 года, а также призывает государства способствовать выполнению меморандума о создании зон деэскалации.

Меморандум о создании зон деэскалации подписан в Астане 4 мая странами-гарантами перемирия в Сирии (Россия, Турция, Иран). Предполагается создание четырех зон — в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хамы; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра.