Путин отметил прогресс в урегулировании сирийского вопроса

В сирийском урегулировании появились обнадеживающие факторы. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств-участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает «Интерфакс» в пятницу, 9 июня.

«Отмечу, что в последнее время в развитии сирийского кризиса появились обнадеживающие моменты. Это напрямую связано с запуском здесь, в столице Казахстана Астане, при посредничестве России и Турции, и Ирана серии регулярных международных встреч», — сказал Путин.

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По его словам, важнейшие достижения переговорного процесса — договоренности о прекращении огня между правительственными войсками и вооруженной оппозицией, а также о создании в Сирии зон деэскалации.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Главными задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности, борьба с терроризмом, сепаратизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия.