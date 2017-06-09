Генштаб констатировал фактическое прекращение гражданской войны в Сирии

Гражданская война в Сирии фактически остановлена. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской, сообщает РИА Новости.

«Кардинально в лучшую сторону изменилась ситуация после подписания 4 мая 2017 года в Астане меморандума о создании зон деэскалации на территории Сирийской Арабской Республики. Фактически остановлена гражданская война в Сирии», — пояснил он.

Рудской отметил, что вступивший в силу меморандум позволил развернуть работу по восстановлению разрушенных войной населенных пунктов, не занятых боевиками террористических организаций.

Меморандум о создании зон деэскалации подписан в Астане 4 мая странами-гарантами перемирия в Сирии (Россия, Турция, Иран). Предполагается создание четырех зон — в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хамы; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра.

8 мая Россия внесла в Совбез ООН проект резолюции о поддержке зон деэскалации. За три дня до этого генсек ООН Антониу Гутерреш одобрил соглашения, принятые в Астане.