СМИ узнали о секретных переговорах России с США и Израилем по Сирии

Представители России, США и Израиля провели секретные переговоры, на которых затрагивались темы прекращения огня на юге Сирии и определение зон деэскалации на границах САР с Израилем и Иорданией. Об этом в среду, 9 августа, пишет газета сообщает Haaretz.

Издание пишет, что встречи имели место в столице Иордании Аммане и в одной из европейских столиц. На переговорах Израиль выступил против соглашения по зонам деэскалации в республике, указывая на необходимость вывести из Сирии иранских солдат.

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Источники Haaretz сообщили, что российскую делегацию на переговорах возглавлял спецпосланник президента России по Сирии Александр Лаврентьев. США представляли спецпосланник по Сирии, заместитель помощника госсекретаря Майкл Ратни и представитель президента США в коалиции против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Бретт Макгерк От израильской стороны в переговорах участвовали сотрудники министерства иностранных дел, министерства обороны, «Моссада» и вооруженных сил.

Отмечается, что переговоры состоялись за несколько дней до 7 июля, когда после беседы президента США Дональда Трампа с Путиным на саммите стран «Большой двадцатки» в немецком Гамбурге, было объявлено о том, что достигнуто соглашение о прекращении огня в сирийском районе Дераа и Эль-Кунейтры.

Ранее, 4 мая, страны-гаранты прекращения огня в Сирии — Россия, Турция и Иран — подписали меморандум о создании четырех зон безопасности в Сирии. Они будут действовать в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хама; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. Там будет запрещено применение оружия. Также туда доставят гуманитарную помощь.

