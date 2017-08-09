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СМИ узнали о секретных переговорах России с США и Израилем по Сирии

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Представители России, США и Израиля провели секретные переговоры, на которых затрагивались темы прекращения огня на юге Сирии и определение зон деэскалации на границах САР с Израилем и Иорданией. Об этом в среду, 9 августа, пишет газета сообщает Haaretz.

Издание пишет, что встречи имели место в столице Иордании Аммане и в одной из европейских столиц. На переговорах Израиль выступил против соглашения по зонам деэскалации в республике, указывая на необходимость вывести из Сирии иранских солдат.

Источники Haaretz сообщили, что российскую делегацию на переговорах возглавлял спецпосланник президента России по Сирии Александр Лаврентьев. США представляли спецпосланник по Сирии, заместитель помощника госсекретаря Майкл Ратни и представитель президента США в коалиции против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Бретт Макгерк От израильской стороны в переговорах участвовали сотрудники министерства иностранных дел, министерства обороны, «Моссада» и вооруженных сил.

Отмечается, что переговоры состоялись за несколько дней до 7 июля, когда после беседы президента США Дональда Трампа с Путиным на саммите стран «Большой двадцатки» в немецком Гамбурге, было объявлено о том, что достигнуто соглашение о прекращении огня в сирийском районе Дераа и Эль-Кунейтры.

Ранее, 4 мая, страны-гаранты прекращения огня в Сирии — Россия, Турция и Иран — подписали меморандум о создании четырех зон безопасности в Сирии. Они будут действовать в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хама; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. Там будет запрещено применение оружия. Также туда доставят гуманитарную помощь.

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