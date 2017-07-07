Лавров подтвердил согласование перемирия на юге Сирии с 9 июля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил достижение соглашения о прекращении огня в районе Дераа и Эль-Кунейтры на юге Сирии. Об этом он сообщил в пятницу, 7 июля, на саммите лидеров стран G20 в немецком Гамбурге, передает ТАСС.

«В этой зоне будет действовать режим прекращения огня с 12:00 по Дамаску с 9 июля», — заявил глава МИД. По его словам, «США взяли на себя обязательство соблюдения режима прекращения огня всеми группировками, которые там находятся».

Лавров добавил, что «на первых порах безопасность вокруг этой зоны деэскалации будет обеспечиваться с использованием сил и средств российской военной полиции и в координации с иорданцами и американцами», передает «Интерфакс».

Министр также отметил, что в документе о создании зоны деэскалации на сирийской территории «четко подтверждена приверженность России, Иордании и Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики и резолюциям СБ ООН, которые заложили основу для продвижения политического урегулирования».

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Ранее о достижении соглашения о прекращении огня сообщило Associated Press.

4 мая страны-гаранты прекращения огня в Сирии — Россия, Турция и Иран — подписали меморандум о создании четырех зон безопасности в Сирии. Они будут действовать в следующих регионах: в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хама; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. Там будет запрещено применение оружия, кроме того, туда доставят гуманитарную помощь.