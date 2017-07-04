В Москве рассказали о российской военной полиции в сирийских зонах безопасности

Российскую военную полицию могут задействовать для обеспечения правопорядка в сирийских зонах безопасности. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, его слова во вторник, 4 июля, передает «Интерфакс».

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«Пока сложно говорить о присутствии российских наблюдателей, это зависит от министерства обороны, но тем не менее в целом предусматривается присутствие российской военной полиции в буферных зонах безопасности», — пояснил он.

По словам Лаврентьева, пока этот вопрос до конца не согласован, его решение зависит от того, каким статусом будут наделены находящиеся в зонах вооруженные формирования. Он также отметил, что с момента принятия документа о размещении таких сил в зонах безопасности в Сирии до их появления на месте пройдет не более двух недель.

Переговоры по сирийской проблематике проходят в Астане 4 и 5 июля. Главная тема — дальнейшее согласование параметров четырех зон деэскалации на сирийской территории. Предыдущие переговоры в этом формате состоялись в начале мая, тогда страны-гаранты прекращения огня в Сирии (Россия, Иран и Турция) подписали меморандум о создании зон безопасности в арабской стране.

24 января на встрече в Астане они договорились создать трехсторонний механизм контроля за соблюдением перемирия в Сирии.