Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Сирии

Президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС в понедельник, 3 июля.

«В ходе совещания обсуждались текущие вопросы, связанные с социально-экономическим развитием страны. Также затрагивалась международная тематика, а в частности, сирийская проблема, в том числе в контексте подготовки к намеченной на начало июля в Астане очередной встрече по сирийскому урегулированию», — сказал официальный представитель Кремля.

Во встрече приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, а также директор ФСБ Александр Бортников и глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Кроме того, на совещании присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.

Переговоры по Сирии в Астане пройдут 4-5 июля. Главная тема — дальнейшее согласование параметров четырех зон деэскалации на сирийской территории.

Предыдущие переговоры в этом формате состоялись в начале мая, тогда страны-гаранты прекращения огня в Сирии подписали меморандум о создании зон деэскалации в арабской стране.

24 января Россия, Иран и Турция на встрече в Астане договорились создать трехсторонний механизм контроля за соблюдением перемирия в Сирии.

