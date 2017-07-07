Глава МИД России рассказал о результатах встречи Путина и Трампа

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа подтвердили, что лидеры обеих стран руководствуются национальными интересами. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в пятницу, 7 июля, сообщает ТАСС.

Беседу глав государств он охарактеризовал как «очень конкретную». «Мое ощущение, что президенты, и российский, и американский, движимы интересами двух стран», — сказал дипломат.

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По его словам, российский и американский лидеры «договорились о ряде конкретных вещей», в том числе касательно двухсторонних отношений. В частности, речь зашла о смене глав дипмиссий. «Условлено ускорить прохождение процедур, необходимых для назначения новых послов — США в России и России в США», — сообщил Лавров. По его словам, Путин и Трамп в двухчасовой беседе затронули и тему изъятия дипсобственности России при администрации бывшего президента США Барака Обамы.

По итогам саммита была также достигнута договоренность о создании двусторонней рабочей группы, которая будет заниматься целым комплексом вопросов, «включая борьбу с терроризмом, с организованной преступностью, хакерством во всех его проявлениях», заявил глава МИД. На кибербезопасности лидеры государств сосредоточили внимание «в связи с тем, что эта сфера становится все более рискованной», пояснил он.

Ранее в пятницу президент Владимир Путин заявил, что обсудил с американским коллегой ситуацию в Сирии, конфликт на Украине, а также борьбу с международным терроризмом и киберпреступностью.

Первая встреча российского и американского президентов продлилась 2 часа 15 минут. Сотрудникам СМИ разрешили наблюдать только за приветствиями глав государств.