AP сообщило о готовности США и России объявить о прекращении огня на юге Сирии

США и Россия достигли соглашения о прекращении огня на юго-западе Сирии. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя американских властей.

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По данным агентства, договоренности должны вступить в силу 9 июля в полдень по сирийскому времени (совпадает с московским). Сообщается, что тема прекращения огня была поднята на встрече президентов США и России на полях саммита лидеров стран G20 в Гамбурге.

4 мая страны-гаранты прекращения огня в Сирии — Россия, Турция и Иран — подписали меморандум о создании четырех зон безопасности в Сирии. Они будут действовать в следующих регионах: в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хама; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. Там будет запрещено применение оружия, кроме того, туда доставят гуманитарную помощь.