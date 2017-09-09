Минобороны России заявило о самой значимой победе в Сирии за три года

Поражение, которое сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России нанесли группировкам «Исламского государства» в районе города Дейр-эз-Зор, — сокрушительное, превосходящее по своей значимости и масштабу все предыдущие победы за последние три года. Об этом заявило Минобороны России, передает РИА Новости.

«Сирийские правительственные войска после нанесения российскими ВКС массированного воздушного удара вечером 9 сентября сломили ожесточенное сопротивление боевиков ИГИЛ в районе находящегося на юго-востоке Дейр-эз-Зора аэродрома и прорвали окружение террористов», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

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В настоящее время, как отмечается, правительственные войска под командованием генерала Хасана Сухела совместно с подразделениями находившегося в окружении на авиабазе сирийского военного гарнизона расширяют образованный коридор между аэродромом и Дейр-эз-Зором, проводя успешные боевые действия на флангах.

9 сентября окружение авиабазы удалось прорвать передовым отрядам элитных подразделений сирийской армии. Ряд высот удалось захватить при огневой поддержке авиации и артиллерии. В результате были ликвидированы несколько единиц техники боевиков.

Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находился в полном окружении террористов более трех лет. В конце января 2017 года боевикам ИГ удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой. Несмотря на регулярные атаки террористов с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зора продолжал держать оборону, периодически контратакуя боевиков.

Группировка «Исламское государство» в России внесена в список террористических организаций, участие в деятельности которых влечет уголовную ответственность.