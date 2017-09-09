Сирийская армия прорвала блокаду базы ВВС в Дейр-эз-Зоре. Об этом в субботу, 9 сентября, сообщает SANA.

Окружение авиабазы удалось прорвать передовым отрядам элитных подразделений сирийской армии под командованием генералов Захреддина и Сухела. Ряд высот удалось захватить при огневой поддержке авиации и артиллерии. В результате были ликвидированы несколько единиц техники боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и их оборонительные сооружения.

По данным РИА Новости, бои по периметру авиабазы продолжаются.

5 сентября стало известно, что сирийские войска прорвали трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора.