Сирийская армия перешла в наступление на восточной окраине Дейр-эз-Зора

Подразделения сирийской армии при поддержке артиллерии перешли в наступление на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в восточном направлении от Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

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Продвижение передовых отрядов прикрывает реактивная и ствольная артиллерия. Целью операции является прорыв к окруженной с января 2017 года группировке правительственных сил на восточной окраине Дейр-эз-Зора.

5 сентября сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о завершении операции по деблокированию сирийского города Дейр-эз-Зор. Днем ранее в ведомстве сообщили, что сирийская правительственная армия при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России в ходе наступления на город за сутки продвинулась на восемь километров и овладела двумя стратегически важными высотами.

Дейр-эз-Зор на протяжении трех лет находился в полном окружении террористов. Несмотря на регулярные атаки боевиков с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжал держать оборону периодически контратакуя террористов. Снабжение защитников города и гражданского населения осуществлялось через воздушный коридор.