Путину доложили об успешном завершении операции в Дейр-эз-Зоре

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по деблокированию сирийского города Дейр-эз-Зор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова передает во вторник, 5 сентября, корреспондент «Ленты.ру».

«Зоны прорыва сирийских военных расширяются, ведутся уличные бои в Дейр-эз-Зоре, — сказал Песков. — Главнокомандующий Владимир Путин поздравил командование российской военной группировки, а также командование сирийских правительственных сил с этой очень важной стратегической победой над террористами в плане освобождения Сирии от ИГ (запрещенная в России группировка «Исламское государство» — прим. «Ленты.ру»)».

Представитель Кремля добавил, что Путин направил телеграмму сирийскому коллеге Башару Асаду, в которой дал высокую оценку этой военной операции.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что сирийская правительственная армия при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России в ходе наступления на город Дейр-эз-Зор за сутки продвинулась на восемь километров и овладела двумя стратегически важными высотами. Потери террористов составили более 70 человек убитыми и ранеными.

2 сентября сирийские войска при поддержке ВКС России освободили город Акербат в провинции Хама, ликвидировав таким образом крупный очаг сопротивления террористов ИГ в Сирии.