Минобороны сообщило о переброске под Дейр-эз-Зор крупных сил ИГ с бронетехникой

Террористическая организация «Исламское государство» перебрасывает под сирийский Дейр-эз-Зор крупные силы с бронетехникой. Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в Минобороны России.

После успешного развития сирийского наступления в районе города Ганем-Али, пояснили в военном ведомстве, боевики ИГ пытаются перегруппироваться и подготовить оборону под Дейр-эз-Зором.

«Осознавая, что плацдарм вокруг Дейр-эз-Зора является последним оплотом международных террористов на сирийской земле, боевики перебрасывают тяжелую технику, включая танки и автомобили повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением и минометами», — рассказали военные.

Ранее сообщалось, что сирийские правительственные войска продвигаются вдоль восточного берега Евфрата с целью деблокировать Дейр-эз-Зор, с лета 2014 года находящийся в непрерывной осаде исламистов. Российская авиация ведет активную поддержку наступления сирийцев.