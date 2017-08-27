ВКС России помогли сирийской армии разгромить ИГ в долине Евфрата

Сирийская правительственная армия при поддержке Воздушно-космических сил России разгромила группировку боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) в районе города Ганем-Али в долине реки Евфрат. Об этом сообщает российское Минобороны в воскресенье, 27 августа, передает ТАСС.

В результате операции были ликвидированы более 800 экстремистов. Кроме того, удалось уничтожить 13 танков, 39 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, девять минометов и артиллерийских орудий.

Как отмечается в сообщении, «отряды правительственных войск, возглавляемые генералом Хасаном Сухелом, при массированной поддержке авиации ВКС России завершили разгром самой боеспособной и хорошо вооруженной группировки».

В ведомстве добавили, что теперь армия ведет наступление вдоль восточного берега реки Евфрат на Дейр-эз-Зор. Планируется деблокировать город и «уничтожить последний оплот террористов ИГ на сирийской земле».

25 августа начальник Главного разведывательного управления Минобороны России генерал-полковник Игорь Коробов сообщил, что в Сирии насчитывается более девяти тысяч боевиков ИГ. Он пояснил, что полевым командирам поставлена задача любыми средствами удерживать захваченные ими районы.

Российская авиация ведет активную поддержку наступления сирийцев на востоке страны, в частности в районе Дейр-эз-Зора. Город осажден исламистами с лета 2014 года и удерживается сирийскими военными.

В Сирии с 2011 года длится противостояние президента Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе «Исламское государство». Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами с 2014 года проводит в Сирии операцию против ИГ. ВКС России наносят удары по боевикам в этой стране с осени 2015-го.