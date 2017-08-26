Иракский Талль-Афар отбили у боевиков ИГ

Иракские войска взяли под полный контроль город Талль-Афар в провинции Найнава. Об этом сообщает в субботу, 26 августа, Sky News Arabia.

«Ни один район в Талль-Афаре не остается неподконтрольным иракским силам», — заявил корреспондент телеканала.

Населенный пункт быт отбит у боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в ходе ожесточенных боев. В город вошли военнослужащие иракской армии, федеральная полиция, контртеррористические подразделения, а также бойцы народной милиции.

По информации телеканала, в настоящее время проводится операция по поиску заложенной боевиками взрывчатки и разминированию домов. О потерях сторон не сообщается. Отмечается, что в ближайшее время представители армии Ирака выступят с официальным заявлением.

В июле сообщалось, что боевики ИГ объявили Талль-Афар самостоятельным государством, провозгласив тем самым его независимость от так называемого халифата.

Город расположен примерно в 50 километрах к западу от Мосула. Об освобождении последнего от боевиков 9 июля объявил премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади. Наземная военная операция началась 17 октября 2016-го. В ней принимали участие подразделения регулярной армии Ирака, отряды курдского ополчения и формирования добровольцев. Международная коалиция во главе с США предоставляла воздушную и артиллерийскую поддержку.

Экстремистская группировка «Исламское государство» (ранее ИГИЛ — «Исламское государство Ирака и Леванта») летом 2014 года захватила часть территорий Сирии и Ирака и провозгласила там халифат. Тогда же коалиция из нескольких десятков государств под эгидой США начала военную операцию против боевиков.