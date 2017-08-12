Сирийская армия освободила крупнейший оплот ИГ в провинции Хомс

Сирийские правительственные войска и союзные силы полностью освободили город Ас-Сухне — крупнейший оплот террористической группировки «Исламское государство» в провинции Хомс. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник на месте.

«Сирийская армия освободила весь город Ас-Сухне, один из последних оплотов ИГ в провинции Хомс. На данный момент саперы осматривают город на предмет взрывных устройств и мин, которые установили боевики», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, за несколько дней до окончательного штурма военнослужащие взяли город в окружение.

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) запрещена в России.