Иракский премьер назвал подрыв мечети в Мосуле признанием боевиками ИГ поражения

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что подрыв боевиками группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) соборной мечети ан-Нури в Мосуле является признанием их поражения. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает Reuters.

«Подрыв террористами ИГ мечети ан-Нури и минарета аль-Хадба — это официальное заявление об их поражении», — заявил премьер.

Информация о том, что боевики ИГ взорвали мечеть ан-Нури появилась 21 июня. По информации иракских военных, мечеть была взорвана боевиками, когда армейские части Багдада продвинулись вглубь города, оттеснив террористов.

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Пресс-служба армии Ирака заявила, что «боевики ИГ совершили очередное историческое преступление, взорвав мечеть ан-Нури и ее исторический минарет аль-Хадба».

Мечеть, построенная в XII веке находится в старом городе Мосула, где в последнее время идут бои. В июле 2014 года главарь террористов ИГ Абу Бакр аль-Багдади произнес в ней речь, в которой провозгласил создание «халифата» и объявил себя его главой.

14 июня сообщалось, что террористы предприняли мощное наступление на позиции иракских военных в Мосуле, которое было отбито. При этом сторонники ИГ потеряли несколько десятков человек убитыми. В то же время источники, близкие к исламистам, заявили, что уничтожили во время наступления до 40 полицейских, захватили несколько блокпостов в черте города, а также подбили восемь бронемашин правительственных сил.

11 мая иракские силовики пообещали освободить западную часть Мосула, удерживаемую боевиками ИГ, до священного для мусульман месяца Рамадан, однако сделать этого не смогли.

Вторая фаза операции по освобождению города ведется с февраля при поддержке международной коалиции, возглавляемой США. В конце марта иракские силовики приостановили массированное наступление из-за возросшего числа жертв, однако 14 апреля бои за центр города возобновились.