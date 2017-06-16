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СМИ узнали о новой столице ИГ

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Главари террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) начали покидать Мосул и Ракку и перемещаются в город Меядин в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом в четверг, 15 июня, сообщает Associated Press, ссылаясь на американских чиновников и активистов в Сирии.

Бегство главарей террористов обусловлено боевыми действиями, которые ведутся в Ракке и Мосуле, считающимися опорными пунктами ИГ. Международная коалиция во главе с США штурмует эти два города, вытесняя боевиков.

В январе 2017-го международной коалиции, возглавляемой США, и иракским войскам удалось зачистить от боевиков восточные районы Мосула. Операция по освобождению западной части ведется с февраля. В наземных операциях участвует иракская армия, подразделения спецназа и ополченцы. Поддержку с воздуха оказывает авиация коалиции.

Ракка — захваченный боевиками ИГ город в Сирии, который провозглашен ими в качестве своей столицы. Освобождение Ракки считается одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США.

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