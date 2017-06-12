Отряды сирийской оппозиции прорвались к Старому городу Ракки

Отряды курдского ополчения и союзные им формирования «Демократических сил Сирии» сообщили, что прорвались к стенам Старого города в Ракке, находящейся под контролем боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом в понедельник, 12 июня, сообщает Reuters.

Как отмечается, ополченцы захватили район Ракки аль-Санаа и продвигаются в восточной части города. Сам Старый город находится под интенсивным обстрелом с их стороны.

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9 июня сообщалось, что курдское ополчение и «Демократические силы Сирии» прорвали оборону боевиков ИГ в районе Ракки и вошли в городские кварталы.

Ракка — захваченный боевиками ИГ город в Сирии, который провозглашен ими в качестве своей столицы. Освобождение Ракки считается одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США.