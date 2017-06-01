В Мосуле решили помешать смертникам переодеваться в женщин и запретили бурки

Иракская армия ввела запрет на ношение бурки и никаба для женщин, проживающих в освобожденных от боевиков «Исламского государства» (ИГ; запрещена в России) районах Мосула. Это одна из мер, призванных обеспечить безопасность на время Рамадана, пишет в четверг, 1 июня, The Independent.

В полиции провинции Найнава, административным центром которой является Мосул, пояснили, что благодаря новому запрету террористы-смертники не смогут попасть в общественные места под видом женщин. Также в городе было ограничено использование мотоциклов, на которых боевики осуществляли атаки в освобожденных кварталах.

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Рамадан является священным месяцем поста для мусульман. В этот период они не употребляют пищу или воду в дневное время, чтобы смирить мирские аппетиты и желания и стать ближе к Аллаху. The Independent отмечает, что в последние годы количество нападений экстремистов во время Рамадана значительно возросло. С тех пор, как пост официально начался 27 мая, крупные теракты были совершены в Багдаде (погибли 26 человек) и Кабуле (свыше 90 жертв).

В январе 2017-го международной коалиции, возглавляемой США, и иракским войскам удалось зачистить от боевиков восточные районы Мосула. Операция по освобождению западной части ведется с февраля. В наземных операциях участвует иракская армия, подразделения спецназа и ополченцы. Поддержку с воздуха оказывает авиация коалиции. В конце марта иракские силовики приняли решение приостановить массированное наступление из-за возросшего числа жертв, однако 14 апреля бои за центр города возобновились. 11 мая иракские силовики пообещали освободить западные районы до наступления Рамадана, но сделать этого не смогли.