Из-за взрыва бомбы в Багдаде погибли 11 человек

Минимум 11 человек погибли из-за взрыва бомбы в Багдаде. Кадры с места событий публикует Ruptly.

По данным агентства, взрывное устройство сработало в районе Аль-Каррада в центре иракской столицы. Бомба была заложена около магазина мороженого.

Власти Ирака на территории страны ведут боевые действия против боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», поэтому Багдад нередко сотрясают взрывы. Так, например, в феврале из-за взрыва заминированной машины погибли 48 человек.