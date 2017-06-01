Боевики ИГ расстреляли выходящих из Мосула мирных жителей

Боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) обстреляли беженцев, выходящих из иракского города Мосул. Об этом сообщает Reuters.

Люди пытались покинуть район Занжили, расположенный в исторической части города, и попали под минометный огонь. Как сообщило иракское МВД, погибли семь человек, 23 получили ранения. Все пострадавшие доставлены в полевой госпиталь.

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Нескольким десяткам беглецов удалось невредимыми добраться до позиций правительственных войск. Они рассказали, что боевики приказали жителям Занжили покинуть свои дома и перейти в другую часть Мосула, находящуюся под контролем боевиков — Старый Город, чтобы использовать их в качестве живого щита. После этого люди решились на побег.

11 мая иракские силовики пообещали освободить западную часть Мосула, удерживаемую боевиками ИГ, до священного для мусульман месяца Рамадан, однако сделать этого не смогли. Операция по освобождению ведется с февраля этого года при поддержке международной коалиции, возглавляемой США.

В конце марта иракские силовики приняли решение приостановить массированное наступление из-за возросшего числа жертв, однако 14 апреля бои за центр города возобновились.