Иракская армия пообещала освободить Мосул до Рамадана

Иракские силовики надеются освободить город Мосул от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) до священного для мусульман месяца Рамадан, который в этом году начнется 26 мая. Об этом заявил генерал-лейтенант иракской армии Отман аль-Ганими, его слова передает BBC News.

Материалы по теме Флаг ИГ в обмен на берцы Репортаж из освобожденной от исламистов части Мосула

«Службы безопасности проводят масштабную и эффективную операцию. По моим оценкам, с ИГ будет покончено за несколько дней, если на то будет воля Аллаха», — пояснил командующий.

Операция по освобождению западной части Мосула — так называемой иракской столицы ИГ — ведется с февраля этого года при участии авиации международной коалиции, возглавляемой США.

В конце марта иракские силовики приняли решение приостановить массированное наступление из-за возросшего числа жертв, однако 14 апреля бои за центр города возобновились. В конце апреля иракская армия объявила, что планирует окончательно зачистить Мосул к июню.