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11:23, 14 июля 2026Силовые структуры

Военкор предупредил о многоуровневых схемах Киева после предотвращения ФСБ теракта

Военкор Поддубный похвалил ФСБ за предотвращение теракта СБУ в Подмосковье
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

Военный корреспондент Евгений Поддубный в мессенджере «Макс» прокомментировал предотвращение Федеральной службой безопасности (ФСБ) России масштабного теракта на территории Московской области — Киев планировал с помощью FPV‑дронов поразить сразу несколько критически важных целей.

«Сотрудники ФСБ сорвали еще одну масштабную и изощренную диверсионную операцию, которую готовили украинские спецслужбы при плотной координации западных кураторов», — отметил военкор. Он назвал эту операцию еще одним свидетельством того, насколько сложные, многоуровневые и безжалостные схемы пытаются реализовать против России.

Российские спецслужбы умеют видеть угрозу задолго до ее реализации, грамотно выстраивать контрмеры и действовать на опережение

Евгений Поддубный военкор

Благодаря их работе масштабный удар Службы безопасности Украины (СБУ) был остановлен еще на стадии подготовки — трагедии не случилось, подчеркнул автор поста.

Ранее сообщалось, что одним из организаторов предотвращенного в Подмосковье теракта оказался популярный украинский рэпер Альберт Васильев, выступающий под псевдонимом Киевстонер (Kyivstoner).

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