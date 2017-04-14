В иракском Мосуле возобновились бои за центр города

Видео: bbc.com

Подразделения федеральной полиции Ирака возобновили наступление на центральную часть Мосула. Видео публикует BBC News. Ближайшая цель правительственных сил — освобождение района, в котором располагается соборная мечеть ан-Нури, в которой лидер террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади провозгласил халифат. По мнению иракских военных, захват культового объекта станет важным психологическим ударом по боевикам. Для мирных жителей, оставшихся в городе, выпущена специальная инструкция по поведению в условиях уличных боев.