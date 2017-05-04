Иракская армия начала наступление на Мосул с севера

Иракская армия начала наступление с севера на город Мосул, в котором продолжают сопротивляться боевики запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает Reuters.

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Удар наносят части 9-й танковой дивизии иракской армии при поддержке полицейского спецназа. «В первые же часы наши войска развили высокий темп наступления, фронт исламистов прорван, они отступают», — заявил официальный представитель армии бригадный генерал Яхья Расул. К настоящему моменту пройдено уже более полутора километров, цель наступающих войск — выйти к реке Тигр и перерезать коммуникации боевиков на севере города. С воздуха операцию поддерживает авиация США.

Операция по освобождению западной части Мосула — так называемой иракской столицы ИГ — ведется с февраля этого года при участии авиации международной коалиции, возглавляемой США. В конце марта иракские силовики приняли решение приостановить массированное наступление из-за возросшего числа жертв, однако 14 апреля бои за центр города возобновились. В конце апреля иракская армия объявила, что планирует окончательно зачистить Мосул к июню.